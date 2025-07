Tur-operatorul internațional Join UP! ajunge la venituri record de 40 milioane euro în România, bifând o creștere de 160% a business-ului în ultimul an

Astfel, în 2024 a trimis în vacanță peste 50.000 de turiști, înregistrând o creștere de aproape două ori a afacerilor, față de anul anterior. Și valoarea unui pachet de vacanță a crescut, ajungând la o medie de peste 700 euro/persoană.

În prezent, compania lucrează cu peste 1100 de agenții de turism partenere în România, ceea ce înseamnă 70% din piața agențiilor revânzătoare active[1, respectiv 100% dintre cele mai mari agenții de turism din România, după cifra de afaceri.

Cu extinderea constantă a numărului de locuri, a destinațiilor și orașelor din care operează zboruri directe, Join UP! România a ajuns în prezent unul dintre turoperatorii cu cea mai mare extindere geografică în ceea ce privește orașele de plecare.

Astfel, în acest sezon estival, compania operează zboruri charter cu plecări din 12 orașe: București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava, Arad, Timișoara, Bacău, Baia Mare, Craiova, Sibiu și Târgu Mureș.

De asemenea, în acest sezon, compania oferă peste 150.000 de locuri, în destinații precum Turcia, Egipt (Sharm El Sheikh, Hurghada, Alamein), Cipru, Tunisia, Tenerife și Grecia.

Compania rămâne lider în ce privește pachetele turistice în Egipt, fiind operatorul de turism care oferă cel mai mare număr de locuri către această destinație. Join UP! a lansat în premieră în România zboruri către o nouă destinație exclusivă, El Alamein, Egipt, care vine în portofoliul solid al companiei alături de Sharm El Sheikh și Hurghada.

De asemenea, în ultimul an, compania și-a extins expertiza în pachete turistice în Turcia

Aici oferă peste 60.000 de locuri, ceea ce o plasează în top 3 tur-operatori din piață.

„Pentru noi, 2024 a fost un test de reziliență — un an care ne-a evidențiat principalele puncte vulnerabile și ne-a determinat să evoluăm. Începând din toamnă, am înființat un departament extins Help Desk și Soluționare a reclamațiilor, am consolidat echipele de vânzări și marketing și, cel mai important, am lucrat intens la îmbunătățirea produsului: selecția destinațiilor, a hotelurilor și a prețurilor. Aceste schimbări au început deja să dea rezultate. Rezervările timpurii pentru vara 2025 arată un progres solid, iar în prezent avem cea mai largă listă de orașe de plecare de până acum. Nu urmărim doar creșterea, ci un progres real — și pentru asta construim în fiecare zi”, declară Kateryna Ushakova, Director Regional Europa, Join UP!.

„Privim spre viitor cu încredere și obiective clare: consolidarea poziției în piață, extinderea portofoliului și menținerea unei relații durabile cu agențiile de turism. Ne dorim un 2025 în care vacanțele să fie mai ușor de accesat, mai rapide de rezervat și mai aproape de toată lumea”, adaugă Kateryna Ushakova.

În ultimul an, au fost lansate noi departamente, precum Helpdesk și de soluționare a reclamațiilor, un serviciu extins de suport pentru clienți în limba locală – iar recent, Departamentul de Transport Aerian (AVIA) – toate noutăți care reflectă o îmbunătățire clară a modului în care funcționează operațiunile.

Zborurile către Egipt sunt operate prin flotă proprie, de SkyUp Airlines, partenerul strategic al touroperatorului

Join UP! România și-a crescut garanția bancară oferită în numerar de la 200.000 euro la 400.000 euro, sumă blocată în favoarea clienților, prin Ministerul Turismului.

Compania Join UP! este în plină expansiune, fiind prezentă în 10 țari, printre care Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, România, Slovacia și Ungaria. Turoperatorul are un portofoliu de peste 1600 de hoteluri, din care peste 160 exclusive.

Entitățile sub brandul Join UP! distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe toate piețele pe care operează. Peste 5.5 milioane de turiști aleg să meargă în vacanță cu Join UP!, în fiecare an. La nivel global, brandul are afaceri de peste 400 milioane de euro.

Despre Join UP!

Join UP! Romania este un tur operator în plină dezvoltare, fondat în 2022. Acesta oferă pachete turistice care includ de obicei bilete de avion, cazare la hotel și transferuri. Join UP! Romania este reprezentată de o echipă de 35 profesioniști locali și colaborează cu peste 1100 de agenții de turism și agenți din întreaga țară. Sediul companiei este situat în București.

Join UP! Romania operează sub brandul internațional de călătorii Join UP!™, înființat în iunie 2010, și este unul dintre brandurile de top din Ucraina. Entitățile care operează sub marca Join UP!™ sunt de asemenea prezente în Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Republica Cehă, Polonia, Slovacia și Ungaria. Toate organizațiile care operează sub brandul internațional Join UP!™ sunt parteneri strategici ai companiei aeriene SkyUp™.