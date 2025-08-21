Un oraș european vrea să atragă turiști, deși Paris și Barcelona se luptă cu turismul excesiv

Este vorba despre capitala Germaniei, Berlin, care a rămas în urma boomului post-pandemic înregistrat în alte părți ale Europei.

„Nu avem cu adevărat o problemă cu turismul excesiv. Orașul este mare și oamenii se răspândesc. Mai ales vara, când berlinezii sunt plecați, există destul de mult spațiu”, a declarat Christian Taenzler, purtătorul de cuvânt al consiliului de turism VisitBerlin, potrivit Reuters.

Înainte de pandemie, Berlinul a atras aproape 14 milioane de turiști, cu 34 de milioane de nopți de cazare. În prima jumătate a acestui an, capitala Germaniei a atras 5,9 milioane de vizitatori, înregistrând 13,9 milioane de nopți de cazare, potrivit oficiului de statistică Berlin-Brandenburg.

„Suntem un oraș foarte verde, cu multe opțiuni pentru înot și multă umbră… Cred că acest lucru va câștiga în importanță în viitor”, a spus Taenzler.

În plus, în ciuda tarifelor aeriene mai mari, restaurantele, hotelurile și atracțiile din Berlin rămân relativ accesibile.

„Prețurile din Berlin sunt absolut moderate”, a declarat Jan Philipp Bubinger, partenerul administrativ al restaurantului Staendige Vertretung.

În anul 2023, turismul a generat 4,6% din producția Berlinului. Pe de altă parte, turismul reprezintă 14% din economia locală din Paris și Roma și 8% din cea din Madrid.