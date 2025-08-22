Franța anchetează un caz „grav” de discriminare împotriva turiștilor israelieni

Incidentul s-a produs joi, când cei 150 de copii și adolescenți cu vârste între 8 și 16 ani, au ajuns la un parc de agrement din sudul Franței, unde rezervarea fusese făcută cu mult timp înainte. În mod neașteptat, accesul le-a fost refuzat de către administratorul parcului, un bărbat de 52 de ani, fără antecedente judiciare și fără probleme de comportament semnalate anterior.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a reacționat imediat și a condamnat ferm situația: „Aceasta nu este concepția noastră despre Republică”, a declarat el unui post de televiziune citat de Le Figaro, adăugând că este vorba despre fapte „grave”.

Administratorul riscă până la trei ani de închisoare

Parchetul francez a confirmat că administratorul a fost reținut pentru „discriminare pe criterii religioase în cadrul ofertei sau furnizării unui serviciu”, infracțiune care poate fi sancționată cu până la trei ani de închisoare. „Faptele sunt grave și vor fi analizate cu toată fermitatea legii”, au precizat autoritățile judiciare.

Grupul de turiști și-a schimbat itinerarul și s-a deplasat, cu trei autobuze, către un alt sit turistic din Franța, unde jandarmeria le-a asigurat protecția. „Nu s-a înregistrat niciun incident suplimentar”, a transmis parchetul.

„Franța nu acceptă excluderea pe criterii de origine sau religie”

Între timp, anchetă deschisă a fost încredințată brigăzii de cercetare din comuna Prades, competentă teritorial pentru zona unde se află parcul de distracții. Investigația trebuie să stabilească circumstanțele exacte ale refuzului primirii turiștilor și dacă acesta a avut la bază o motivație religioasă.

Cazul a stârnit dezbateri aprinse în Franța, unde autoritățile insistă asupra valorilor republicane și a principiului nediscriminării. „Republica noastră nu acceptă excluderea pe criterii de origine sau religie”, a subliniat șeful internelor.

Turiștii israelieni, supuși oprobriului public de cetățenii pro-palestinienii din Europa

Totuși, acesta nu este primul act de respingere a turiștilor israelieni în Europa. În Grecia, de pildă, au avut proteste la mijlocul lunii august, în cadrul cărora localnicii greci s-au opus acostării vaselor de croazieră israeliene în cele mai mari porturi din țara elenă. Și în rândul oficialilor greci au existat voci care s-au împotrivit discriminării turiștilor israelieni.