Peste 500 de infecții cu Chikungunya în Franța. Un nivel fără precedent

Luni, 570 de cazuri de chikungunya, grupate în 65 de focare, au rezultat din contaminări produse în Franța continentală de la începutul verii, potrivit bilanțului săptămânal al agenției sanitare. Cu o săptămână înainte, cifra era de 480.

Chiar dacă mai multe focare s-au închis între timp, vara 2025 marchează o amploare nemaiîntâlnită în Franța metropolitană pentru cazurile autohtone de chikungunya, virusul transmițându-se de la om la om prin înțepătura țânțarului-tigru și provocând febră și dureri articulare. Până acum, nu fuseseră înregistrate decât câteva zeci de cazuri anual în Franța continentală pentru această boală, de regulă limitată la tropice.

Anul acesta, o epidemie puternică în La Réunion a favorizat apariția cazurilor în metropolă, dar mai general, contextul încălzirii climatice facilitează implantarea țânțarului-tigru în regiuni unde nu era prezent acum câteva decenii.

O altă boală transmisă de acest țânțar, dengue, continuă să producă câteva cazuri în metropolă, chiar dacă amploarea este mult mai redusă: 24 de cazuri în 11 focare, potrivit ultimului bilanț.

Pentru ambele boli, „cazurile autohtone se află în regiunile Auvergne-Rhône-Alpes, Corsica, Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, deja afectate în anii precedenți, iar pentru prima dată anul acesta în Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est și Nouvelle-Aquitaine”, subliniază Santé publique France.

Sezonul chikungunya este departe de a se fi încheiat

Ministerul Sănătății atrăsese atenția la mijlocul lui septembrie că sezonul chikungunya este departe de a se fi încheiat, cerând o vigilență deosebită din partea călătorilor care se întorc din Antile și Guyana. Autoritățile sanitare regionale din Provence-Alpes-Côte d’Azur au anunțat miercuri că toți locuitorii din Antibes, oraș afectat de un focar deosebit de important cu aproximativ o sută de cazuri, vor primi un SMS prin care li se recomandă să fie atenți la înțepăturile de țânțari și să contacteze un medic în caz de simptome neobișnuite.

Un vaccin, dezvoltat de grupul Valneva, există împotriva chikungunya, însă viitorul său este incert după apariția unor efecte secundare uneori mortale. Statele Unite l-au suspendat, iar Franța a anunțat în această săptămână că rămâne contraindicat persoanelor de peste 65 de ani până la o nouă evaluare, programată la începutul lui 2026.