Revenirea Covidului este confirmată în Franța, la un nivel moderat. Noua variantă de tulpină, monitorizată de autoritățile sanitare

În spitale și cabinete medicale, revenirea Covid este confirmată în Franța, dar virusul circulă la un nivel moderat până în prezent, conform noilor date de la Public Health France, publicate miercuri.

În toate grupele de vârstă, solicitările de îngrijiri pentru boli respiratorii au continuat să crească în săptămâna 22-28 septembrie, pe baza activității rețelelor de supraveghere medicală spitalicești și comunitare.

În camerele de gardă, s-a înregistrat o creștere a internărilor pentru suspiciunea de infecție cu Covid-19, „în cifre comparabile cu anul precedent, în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste (+24%, sau +30 internări)”, indică raportul săptămânal al rețelei Oscour.

Potrivit SOS Médecins, incidența cazurilor de Covid-19 în rândul pacienților care se consultă pentru o infecție respiratorie acută „a fost stabilă față de săptămâna precedentă, dar a rămas la un nivel moderat de activitate” .

Noua variantă și procentul de îmbolnăviri

În total, au fost înregistrate 2.628 de proceduri legate de COVID, ceea ce reprezintă o creștere săptămânală de 15,7%. În rândul adulților, procedurile pentru suspiciunea de infecție cu COVID-19 au crescut cu 16% într-o săptămână (+313 proceduri), iar în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani cu 17% (+66), niveluri „comparabile cu anii precedenți” în ambele cazuri.

În prezent, o variantă numită XFG, un nou membru al marii familii Omicron, domină circulația virusului Sars-CoV-2 în Europa și Statele Unite.

Această recombinare a două variante anterioare (LF.7 și LP.8.1.2) este „sub supraveghere” de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de la sfârșitul lunii iunie, în special din cauza contagiozității sale percepute ca fiind mai ridicate.

Însă, în acest stadiu, nu a demonstrat nicio creștere a severității în comparație cu versiunile anterioare ale Omicron, potrivit specialiștilor, și nimic care să justifice porecla sa „Frankenstein” , transmisă în principal pe rețelele de socializare.