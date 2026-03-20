Tensiune uriașă la Ierusalim. Autoritățile israeliene au închis o moschee celebră chiar în timpul unei sărbători

Autoritățile israeliene au închis o moschee celebră din Ierusalim chiar în ziua în care musulmanii sărbătoresc finalul lunii de post Ramadan. Este pentru prima în ultimii 60 de ani când moscheea se închide chiar în timpul sărbătorii Eid. Numeroși palestinieni s-au adunat în zonă.
Petru Mazilu
20 mart. 2026, 12:13, Social

Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim este închisă în timpul Eid-ului pentru prima dată în 60 de ani, potrivit CNN.

Autoritățile israeliene au închis moscheea încă de la începutul războiului din Iran din „motive de securitate” și au refuzat să o redeschidă vineri, cu ocazia sărbătorii care marchează finalul lunii de post Ramadan.

Credincioșii au fost nevoiți să se roage în apropierea obiectivului. Ei s-au apropiat de porți, dar au fost îndepărtați de polițiști. În zonă a apărut și fum, dar nu se știe ce l-a provocat, au relatat martorii.

„Această restricție fără precedent a împiedicat mii de palestinieni să celebreze una dintre cele mai importante ocazii religioase ale anului într-unul dintre cele mai sfinte locuri ale Islamului”, a declarat Comitetul Prezidențial Superior pentru Afaceri Bisericești din Palestina.

Complexul Al Aqsa, cunoscut și sub numele de Muntele Templului, are o semnificație religioasă atât pentru musulmani, cât și pentru evrei.

Complexul a devenit un punct tensionat în ultimele decenii din cauza restricțiilor privind accesul musulmanilor, a evacuărilor palestinienilor din zonă și a proiectelor de excavare israeliene din apropiere.

 

