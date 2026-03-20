Tensiune uriașă la Ierusalim. Autoritățile israeliene au închis o moschee celebră chiar în timpul unei sărbători

Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim este închisă în timpul Eid-ului pentru prima dată în 60 de ani, potrivit CNN.

Autoritățile israeliene au închis moscheea încă de la începutul războiului din Iran din „motive de securitate” și au refuzat să o redeschidă vineri, cu ocazia sărbătorii care marchează finalul lunii de post Ramadan.

Credincioșii au fost nevoiți să se roage în apropierea obiectivului. Ei s-au apropiat de porți, dar au fost îndepărtați de polițiști. În zonă a apărut și fum, dar nu se știe ce l-a provocat, au relatat martorii.

„Această restricție fără precedent a împiedicat mii de palestinieni să celebreze una dintre cele mai importante ocazii religioase ale anului într-unul dintre cele mai sfinte locuri ale Islamului”, a declarat Comitetul Prezidențial Superior pentru Afaceri Bisericești din Palestina.

Complexul Al Aqsa, cunoscut și sub numele de Muntele Templului, are o semnificație religioasă atât pentru musulmani, cât și pentru evrei.

Complexul a devenit un punct tensionat în ultimele decenii din cauza restricțiilor privind accesul musulmanilor, a evacuărilor palestinienilor din zonă și a proiectelor de excavare israeliene din apropiere.