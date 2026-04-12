Tot mai mulți tineri depind financiar de părinți. Specialiștii: ajutorul trebuie să aibă reguli clare

Aproximativ 64% dintre părinții care au copii din generația Z – adică tineri între 18 și 28 de ani – spun că aceștia depind încă de ei financiar. În același timp, peste jumătate dintre părinți recunosc că acest ajutor le afectează propriul buget.

Ajutorul nu trebuie să devină obișnuință

Specialiștii spun că sprijinul oferit de părinți poate fi util, dar trebuie tratat ca o soluție temporară.

„Ajutorul ar trebui să fie un plan, nu un stil de viață”, spune Douglas Boneparth, consultant financiar din New York, citat de CNBC.

El atrage atenția că sprijinul financiar trebuie clarificat încă de la început: „Trebuie stabilit dacă ajutorul este un cadou sau un împrumut și în ce condiții este oferit”.

Dacă acesta nu implică returnarea banilor, este important să existe totuși o limită în timp și o evaluare periodică a situației.

Reguli scrise

Pentru a evita neînțelegerile, specialiștii recomandă ca aceste aranjamente să fie consemnate în scris.

„Lipsa de claritate este cea care creează frustrări de ambele părți”, spune Tim Ranzetta, fondatorul organizației, organizație din SUA care oferă educație financiară tinerilor.

Aceste înțelegeri ar trebui consemnate în scris, susține și Corey Seemiller, profesor la Wright State University, o universitate publică din statul Ohio: „Dacă părinții plătesc, de exemplu, un credit sau dacă tânărul locuiește acasă și plătește chirie, aceste lucruri ar trebui trecute în scris”.

Obiective clare pentru independență

Tinerii care primesc sprijin financiar ar trebui să vină cu un plan concret: un buget, un obiectiv de economisire și un termen clar.

„În acest fel, situația nu mai este una fără sfârșit, ci are un final”, spune reprezentantul Next Gen Personal Finance.

Disconfortul dependenței financiare

Mulți tineri se simt stânjeniți că primesc bani de la părinți, spun cercetători în sociologie de la Universitatea Harvard, care studiază relațiile dintre părinți și copii.

Potrivit acestora, „ajutorul poate crea sentimentul că nu sunt suficient de independenți, dar și disconfortul că beneficiază de un avantaj față de alții”.

Cu toate acestea, toți specialiștii intervievați de sursa citată spun că sprijinul primit la început îi poate ajuta pe tineri să devină independenți mai târziu.