Trafic deviat pe autostrada A2 Constanța-București din cauza unui accident

Traficul rutier este deviat duminică pe autostrada A2 Constanța-București din cauza unui accident produs în apropiere de Fetești.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul a fost deviat de pe Autostrada A2 sensul Constanța – București, între kilometrii 143 și 105 (Fetești – Drajna) către DN 3A, pentru cercetarea împrejurărilor producerii unui accident la kilometrul 142, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

O persoană necesită îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-o coliziune cu un ansamblu rutier, mai transmite Infotrafic.

Se estimează reluarea circulației pe Autostrada A2 duminică, după ora 13.00.