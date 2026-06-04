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Trafic restricționat în Sectorul 1 de „Ziua Olimpică 2026”. Autobuzele circulă deviat

Cu prilejul „Zilei olimpice 2026” autobuzele circulă deviat în Sectorul 1, în contextul restricțiilor de trafic care vor fi aplicate vineri și sâmbătă. În consecință, autobuzele de pe liniile 282, 100, 205 și 282 vor circula pe un traseu deviat.
Trafic restricționat în Sectorul 1 de „Ziua Olimpică 2026”. Autobuzele circulă deviat
Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Daiana Rob
04 iun. 2026, 18:02, Social
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Crossul Național „Ziua Olimpică” va avea loc sâmbătă, la București. Iubitorii sportului sunt așteptați în Piața Arcul de Triumf, pentru o celebrare a sportului olimpic în anul Nadiei Comăneci. Crossul este dedicat copiilor, adolescenților, dar și tinerilor, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

În contextul acestui eveniment, traficul rutier din Sectorul 1 va fi restricționat astfel:

  • Pe Șos. Kiseleff, ȋntre Piaţa Arcul de Triumf şi Str. Arh. Ion Mincu – sâmbătă între orele 07:00 – 15:00.
  • Str. Alexandru Constantinescu – de vineri la ora 18:00 până sâmbătă la ora 18:00.
  •  Bd. Mareşal Alexandru Averescu – sâmbătă, între orele: 07:00 – 15:00.

Traseul liniei 282 de schimbă vineri

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București – Ilfov   (TPBI), vineri, începând cu ora 18:00 și până la finalul programului, autobuzele vor circula deviat astfel:

Linia 282 va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Şoseaua Fundeni” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Gara Basarab”, pe Bd. Regele Mihai I, Bd. Mărăşti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, revenind apoi pe traseul de bază.

Pe sensul către „Şoseaua Fundeni”, linia 282 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre „Gara Basarab” şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Str. Alexandru Constantinescu, apoi pe un traseu prelungit pe Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Str. Parcului, Bd. Poligrafiei, Bd. Regele Mihai I, Piaţa Arcul de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, revenind apoi pe traseul de bază.

Cum vor circula autobuzele sâmbătă?

Sâmbătă, de la ora ieșirii parcului și până la finalul programului, autobuzele 100, 203, 205 și 282 vor avea următorul traseu deviat:

Linia 100 va circula pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I. C. Brătianu, „Piața Unirii 2”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203 va circula pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205 va circula pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, apoi pe traseul stabilit conform restricţiilor aferente evenimentului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă Urbană”, şi anume pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, „Piața Unirii 2”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 282 va circula pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Şoseaua Fundeni” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Gara Basarab”, pe Bd. Regele Mihai I, Bd. Mărăşti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, revenind apoi pe traseul de bază.

Pe sensul către „Şoseaua Fundeni”, linia 282 va circula pe traseul de bază ȋntre „Gara Basarab” şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Str. Alexandru Constantinescu, apoi pe un traseu prelungit pe Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Str. Parcului, Bd. Poligrafiei, Bd. Regele Mihai I, Piaţa Arcul de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, revenind apoi pe traseul de bază.

 

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