Traficul va fi întrerupt duminică pe Podul Prieteniei pentru un concurs de alergare

Trafic va fi întrerupt temporar duminică pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv internațional „Aleargă cu spirit liber Ruse–Giurgiu/ Free Spirit Ruse-Giurgiu”.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că duminică circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi întreruptă temporar, în intervalul 11:00 – 11:45, ca urmare a desfășurării celei de-a șaptea ediții a cursei internaționale de alergare pe șosea „Aleargă cu spirit liber Ruse-Giurgiu” / Free Spirit Ruse–Giurgiu.

Evenimentul este organizat de către autoritățile bulgare în colaborare cu parteneri români și are ca punct de plecare centrul orașului Ruse (Bulgaria), cu sosire în centrul municipiului Giurgiu (România).

Aproximativ 300 de participanți, alături de persoane însoțitoare, vor traversa podul, iar măsura restricționării circulației este necesară pentru a asigura desfășurarea cursei în condiții de siguranță.

Pentru evitarea aglomerației, a întârzierilor și a blocajelor, polițiștii recomandă planificarea călătoriilor în mod eficient și utilizarea rutelor alternative de tranzit către Republica Bulgaria, astfel:

Județul Dolj: Calafat

Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Județul Călărași: Călărași

Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.