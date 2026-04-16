Trecerea cu bacul la Isaccea-Orlivka, suspendată vineri pentru lucrări

Trecerea cu bacul la Punctul de Frontieră Isaccea-Orlivka va fi suspendată temporar vineri, 17 aprilie, între orele 08:00 și 14:00, din cauza unor lucrări la ponton.
Sursa foto: Garda de Coastă
Alexandra-Valentina Dumitru
16 apr. 2026, 17:42, Social

Măsura este necesară „ca urmare a lucrărilor de înlocuire a pontonului de la Isaccea”, urmând ca traversarea Dunării să fie suspendată în intervalul orar 08:00 – 14:00, anunță Garda de Coastă.

„Măsurile au fost adoptate pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru prevenirea unor situații de risc”.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să se informeze din surse oficiale înainte de a-și planifica deplasările în zonă.

Garda de Coastă anunță că va reveni cu informații imediat ce traficul cu bacul va fi reluat în condiții normale.

