Trei persoane salvate de pe o ambarcațiune în derivă la Mangalia

Sâmbătă, ora 20:10, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a alertat Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) cu privire la o ambarcațiune de zece metri care plutea în derivă în zona capătului digului Mangalia, la coordonatele 43°48’46″N și 028°36’06″E.

Nava de salvare SAR THEIA a plecat imediat spre locul indicat și, la ora 20:45, a reușit să preia în remorcaj ambarcațiunea, la bordul căreia se aflau trei persoane.

Operațiunea s-a încheiat în siguranță la ora 21:40, când ambarcațiunea și cele trei persoane au ajuns în portul Mangalia.