Tulcea: Șase persoane, între care un bebeluș, evacuate: Un mal de pământ s-a prăbușit peste o casă

ISU Tulcea a intervenit în localitatea Măcin din jud. Tulcea pentru extragerea unei persoane dintr-o anexă a gospodăriei după ce un mal de pământ din apropiere s-a prăbușit peste aceasta.

Când au sosit forțele de intervenție, bărbatul a fost extras de vecini și de persoanele care locuiau în gospodărie.

Imediat, echipajul paramedical SMURD i-au acordat bărbatului primul ajutor de urgență și l-au transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate, acesta prezentând mai multe leziuni și contuzii.

Concomitent, pompierii tulceni s-au asigurat că toate persoanele aflate în gospodărie nu se află în zona de pericol și au fost evacuate din zonă șase persoane, printre care și un bebeluș.

Au fost luate măsuri de izolare a zonei pentru evitarea oricărui pericol, a fost anunțată și compania de electricitate pentru a pune în siguranță un stâlp de medie tensiune care se afla în pericol de cădere întrucât malul prăbușit a afectat fundația acestuia și au fost anunțate autoritățile locale pentru a se găsi soluții de adăpostire a persoanelor evacuate.

Persoanele evacuate au refuzat ajutorul autorităților întrucât au decis să locuiască la rude.

În continuare zona este monitorizată pentru evitarea producerii unor evenimente cu victime.