UE a produs mai multă energie electrică din soare decât din cărbune în 2024

Energia solară a depăşit cărbunele în producţia de energie electrică din UE pentru prima dată, în 2024, a raportat think tank-ul Ember într-un raport publicat joi. În acelaşi timp, „producţia de energie electrică pe bază de gaz din UE a scăzut pentru al cincilea an consecutiv, iar producţia totală de energie electrică pe bază de combustibili fosili a atins un nivel minim istoric”, a declarat think tank-ul în raportul său pe 2025 privind energia electrică în Europa.

Creşterea puternică a energiei solare şi redresarea hidroelectricităţii au adus ponderea energiei regenerabile la 47% din producţia de energie electrică din UE, se arată în documentul intitulat „European Electricity Review”

Aceste evoluţii au permis UE să economisească 59 de miliarde de euro din importurile de combustibili fosili pentru producerea de energie electrică. Fără capacităţile eoliene şi solare suplimentare adăugate în ultimii cinci ani, ţările membre ar fi trebuit să importe încă 92 de miliarde de metri cubi de gaz şi 55 de milioane de tone de cărbune.

„Combustibilii fosili îşi pierd controlul asupra energiei din UE”, spune Chris Rosslowe, autorul principal al raportului. „La începutul European Green Deal, în 2019, puţini credeau că tranziţia energetică a UE va ajunge unde este astăzi: energia eoliană şi solară împing cărbunele la margine, iar gazul în declin structural”, adaugă el.

Conform Ember, energia solară a generat 11% din electricitatea UE în 2024, în timp ce cărbunele a scăzut sub 10% pentru prima dată. Energia eoliană (17%) a generat mai multă energie electrică decât gazul (16%) pentru al doilea an consecutiv, potrivit raportului care analizează datele anuale privind producţia şi cererea de energie electrică din ţările membre.