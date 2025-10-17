Surse din cadrul securității aeroportului au declarat, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că bărbatul decolase din Atena şi intenţiona să intre pe teritoriul României.

În urma controlului bagajelor, poliţiştii de frontieră au găsit mai multe pachete sigilate care conţineau substanţa vegetală interzisă.

Drogurile au fost confiscate, iar bărbatul a fost predat ofiţerilor.

Anchetatorii urmează să stabilească destinaţia finală a drogurilor şi dacă albanezul face parte dintr-o reţea internaţională de trafic de stupefiante. De asemenea, el va fi prezentat unei instanțe de judecată pentru a se stabili dacă pe numele lui va fi emis sau nu un mandat de arestare preventivă.