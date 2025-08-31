Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului

Un gest de solidaritate şi spirit civic a avut loc sâmbătă în comuna Dodeşti, judeţul Vaslui.

Jandarmul Pascal Denis, aflat în timpul liber, se întorcea spre casă când a observat pe marginea drumului un bărbat căzut.

Acesta s-a apropiat şi l-a recunoscut ca fiind un cetăţean nepalez, angajat la o firmă locală.

Fără să stea pe gânduri, jandarmul a oprit şi, împreună cu alte persoane aflate în zonă, i-a acordat primul ajutor şi a sunat la 112.

A rămas lângă bărbat până la sosirea echipajului medical, care l-a preluat stabilizat.

Ulterior, s-a aflat că muncitorul nepalez suferă de o afecţiune neurologică cronică.