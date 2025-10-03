Un medic exclus din profesie în Marea Britanie profesează acum într-un spital public din Cluj-Napoca

Deși sancțiunile primite în Marea Britanie sunt extrem de grave, autoritățile medicale din România refuză să intervină, invocând lipsa unui cadru legal clar.

Potrivit Știri de Cluj, Iuliu Iosif Marian Stan, în vârstă de 43 de ani, activează în prezent ca medic ortoped la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

În 2024, el a fost radiat din registrul medical al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după ce o instanță profesională a constatat că, timp de cinci ani, a supus pacienții unor „proceduri invazive, intime și inutile” fără justificare medicală.

Intervenții nejustificate, majoritatea pe pacienți bărbați

Autoritatea de judecată a Colegiului Medicilor din UK a documentat 278 de astfel de cazuri, în 277 fiind vorba de pacienți bărbați. Potrivit concluziilor din decizia tribunalului medical britanic, dr. Iuliu Stan se face vinovat de „o abatere profesională gravă”: el a administrat în mod repetat și nejustificat din punct de vedere clinic supozitoare pe cale rectală pacienților săi. Tribunalul a stabilit că aceste intervenții erau „inutile” și „motivate de gratificare personală”: „Dr. Stan a abuzat de încrederea pacienților și de poziția sa de autoritate pentru a impune tratamente invazive fără justificare clinică”, se arată în hotărârea instanței medicale din Regatul Unit.

Proceduri forțate, fără explicații

Unul dintre pacienții săi, un tânăr britanic, a povestit într-o investigație realizată de Public Record și rețeaua internațională OCCRP cum a ajuns la spital cu un deget rupt și umărul dislocat și a fost supus unei astfel de proceduri fără să i se ofere explicații: „Am întrebat dacă există o altă variantă. Mi-a răspuns: «Trebuie să procedez așa». A fost un moment umilitor. M-am simțit de parcă eu făcusem ceva greșit”, a declarat pacientul.

Ulterior, spitalul britanic i-a trimis o scrisoare oficială de scuze, confirmând că medicul a fost exclus din sistemul medical.

Forul medical din Cluj: fără plângeri, nu avem ce investiga

Colegiul Medicilor din Marea Britanie a transmis notificarea privind sancțiunile impuse medicului Iuliu Stan către omologii din România.

Doctorul Ion Cosmin Puia, președintele Colegiului Medicilor din Cluj, a declarat pentru Public Record că, atât timp cât medicul are drept de liberă practică în România și nu există plângeri înregistrate în sistemul local, forul medical clujean nu poate interveni: „Nu avem ce investigație să facem noi de aici despre ce s-a întâmplat în urmă cu nu știu cât timp în Marea Britanie”.

„Doctorul Stan are drept de liberă practică în România. Vă pot spune că, în România, până acum s-a comportat absolut fără probleme”, a explicat șeful Colegiului Medicilor din Cluj.â

Medici excluși din profesie în alte țări, activi în România

Cazul medicului Iuliu Stan este doar unul dintre zecile de exemple identificate într-o anchetă amplă a rețelei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care a documentat peste 100 de medici sancționați în diferite țări europene și care profesează în prezent în alte state membre.

Printre cazurile documentate în investigație se numără un ortoped suspendat în Regatul Unit pentru rasism și incompetență, care profesează în prezent într-o clinică privată din Timișoara, un nefrolog căruia i-a fost retras dreptul de practică în Suedia din cauza lipsei de competențe profesionale, dar care tratează pacienți în continuare la Spitalul de Urgență din Călărași. De asemenea, un ginecolog declarat inapt să profeseze în Marea Britanie figurează în mod activ în Registrul Medicilor din România.

Doar 7 țări publică numele medicilor sancționați

Doar șapte țări europene fac publice listele medicilor sancționați, iar în multe state, inclusiv România, autoritățile invocă protecția datelor personale pentru a refuza accesul la aceste informații, spune autorii investigației.

„Dacă un doctor își pierde licența pentru abuzuri sau pentru că pune în pericol pacienții, atunci va fi la fel de periculos în orice altă țară”, a declarat Sjur Lehmann, șeful Autorității de Supraveghere a Sănătății din Norvegia, pentru OCCRP.

Ancheta penală continuă în Marea Britanie

Potrivit casei britanice de avocatură Enable Law, în luna martie Royal Cornwall Hospital și-a asumat răspunderea pentru acțiunile medicului Iuliu Stan, inclusiv pentru administrarea de medicație rectală, utilizarea de catetere urinare și alte proceduri intime efectuate de medic care implicau atingerea zonelor genitale, fără să fie necesare.

O parte din foștii pacienți ai medicului român au inițiat acțiuni legale împotriva spitalului, în legătură cu abuzurile medicale la care au fost supuși.

Poliția britanică a confirmat că desfășoară o anchetă penală privind acuzațiile de agresiune asupra pacienților comise de Iuliu Stan. Spitalul Royal Cornwall, din Truro – Marea Britanie, unde Iuliu Stan a lucrat între 2015 și 2020, a anunțat că sprijină poliția, că a notificat pacienții afectați și le-a oferit sprijin individual.