Un motociclist a murit, iar un șofer a fost rănit într-un accident din Dâmbovița

Un motociclist a murit, iar un tânăr șofer a fost rănit în urma unui accident rutier ce s-a produs, sâmbătă după-amiază, între localitățile Cosoba (Giurgiu) și Brezoaele (Dâmbovița), potrivit ISU Dâmbovița.

Accidentul s-a produs între un autoturism și o motocicletă.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Titu și Gărzilor de Intervenție Răcari și Potlogi (ISU Dâmbovița), precum și Detașamentul Bolintin Deal (ISU Giurgiu), cu două autospeciale de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD, trei SAJ și poliția”, au transmis autoritățile.

Motociclistul, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare au fost începute imediat, dar acesta nu a mai putut fi salvat.

Șoferul mașinii, în vârstă de 19 ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la un spital din capitală.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.