Accident mortal pe o stradă din Timișoara: un motociclist și-a pierdut viața

Un motociclist a murit în urma unui accident produs sâmbătă pe o stradă din orașul Timișoara.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Petru Mazilu
20 sept. 2025, 17:40, Social

IPJ Timiș a anunțat că „un bărbat de 57 de ani a condus un autoturism pe strada Grigore Alexandrescu dinspre strada Armoniei, iar, la un moment, ar fi intrat în coliziune cu un motociclist de 35 de ani, care circula regulamentar pe strada Grigore Alexandrescu.”

Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată de către medic, au transmis și reprezentanții ISU.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Conform procedurii, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.