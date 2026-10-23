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Un nou complex sportiv, construit în Craiova. Ministrul Investițiilor vizitează șantierul

Un nou complex sportiv multifuncțional se construiește în Craiova. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a mers în vizită pe șantier. Proiectul a fost mutat vineri pe o finanțare europeană nerambursabilă, după ce, anterior, acesta a fost susținut din banii Consiliului Județean.
Un nou complex sportiv, construit în Craiova. Ministrul Investițiilor vizitează șantierul
Coralia Frigea
23 oct. 2026, 19:20, Social
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Un nou complex sportiv se construiește în Craiova, în locul unui fost stadion. Șantierul nu este unul nou, însă proiectul a fost mutat vineri pe o finanțare europeană nerambursabilă. Până atunci, acesta era plătit din banii Consiliului Județean Dolj.

„Tot astăzi a fost semnat și contractul de finanțare europeană nerambursabilă pentru această investiție, care a fost susținută până acum din bugetul Consiliului Județean Dolj”, a transmis Lia-Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, printr-o postare pe Facebook.

Ministrul Investițiilor, în vizită pe șantierul din Craiova

Mihai Ghigiu, noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost tot vineri în vizită la viitorul stadion. Complexul sportiv din Craiova a fost una dintre primele investiții semnate de ministru, pe care a și văzut-o, din teren, la invitația primarului PSD.

„Am vizitat astăzi, alături de Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, și Stelian Bărăgan, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, șantierul noului complex sportiv multifuncțional construit de Consiliul Județean Dolj pe amplasamentul fostului Stadion al Tineretului din Craiova”, a mai declarat edilul Craiovei.

Cum va arăta complexul sportiv

Noul complex sportiv multifuncțional din Craiova va fi singurul din România care va putea găzdui competiții internaționale, a mai anunțat Olguța Vasilescu.

Aflat în apropierea stadionului de fotbal, a celui de atletism și a Sălii Polivalente, centrul va fi echipat cu:

  • un velodrom acoperit;
  • o pistă de atletism indoor;
  • terenuri pentru sporturi de sală;
  • spații destinate antrenamentelor.

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