Prima pagină » Social » Un șofer a rămas fără permis deoarece a depășit viteza maximă cu 119 km/h. A doua zi a fost prins la volan

Un șofer a rămas fără permis deoarece a depășit viteza maximă cu 119 km/h. A doua zi a fost prins la volan

Un șofer din județul Galați a rămas fără permisul de conducere deoarece a depășit viteza maximă cu 119 km/h. A doua zi, el a fost prins la volan de polițiști și s-a ales cu un dosar penal de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Un șofer a rămas fără permis deoarece a depășit viteza maximă cu 119 km/h. A doua zi a fost prins la volan
sursa foto: IPJ Galați
Petru Mazilu
13 ian. 2026, 12:05, Social

Conform IPJ Galați, „la data de 11 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Galați, care conducea un autoturism pe DN 25, în localitatea Umbrărești, cu viteza de 169 km/h”.

Pe sectorul de drum menționat, limita maximă admisă era de 50 km/h. Ca urmare, șoferul a depășit viteza legală cu 119 km/h.

El a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei.

„Ca măsură complementară a fost dispusă reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 150 de zile, întrucât fapta a fost săvârșită pentru a doua oară în decursul ultimelor 6 luni”, au explicat polițiștii gălățeni.

Totodată, bărbatului i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație, începând cu momentul constatării faptei. A doua zi, bărbatul a fost prins la volan.

„În ziua următoare, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au depistat același conducător auto în timp ce conducea autoturismul pe DN 25, în localitatea Umbrărești, deși avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice”, au precizat polițiștii.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, a precizat IPJ Galați.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor