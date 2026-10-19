Un șofer de 76 de ani a mers pe contrasens pe străzile din Vaslui. A rămas fără permis și a primit o amendă de aproape 2.600 de lei

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce martorii au observat că șoferul pune în pericol siguranța traficului.

Incidentul s-a produs luni dimineață, în jurul orei 8:40. Potrivit martorilor, bărbatul a circulat pe contrasens pe un bulevard aglomerat, de la intersecția Crucea Gării până în zona ICIL, ignorând regulile de circulație și trecerile pentru pietoni, scrie Vremea Nouă.

Șoferul ar fi fost aproape să lovească o persoană care traversa pe trecerea de pietoni din dreptul Tribunalului Vaslui. Acesta nu i-ar fi acordat prioritate și și-ar fi continuat deplasarea pe sensul opus de mers.

Șoferul a rămas fără permis pentru 120 de zile

Polițiștii au făcut verificări după ce au fost sesizați prin 112. În urma acestora, bărbatul a fost sancționat cu o amendă totală de 2.595 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Potrivit informațiilor disponibile, șoferul nu consumase alcool. Cauza pentru care a ajuns să circule pe contrasens nu este precizată.