Un turist străin a decedat astăzi în Munţii Făgăraş. Trupul nu a fost urcat în elicopterul SMURD

„Din păcate victima, cetăţean polonez, a decedat. Elicopterul SMURD nu are voie să ia decedaţi la bord, chiar dacă acea victima moare în timpul acţiunii de salvare (!!!). Aşa că elicopterul pur şi simplu a plecat, iar noi am suplimentat salvatorii montani pentru a transporta corpul turistului de sub Nerlinger până la drumul Transfăgărăşan, în vederea preluării de către IML. Urmare acestei măiastre proceduri, rugăm turiştii să aibă grijă să nu se accidenteze în această seară, întrucât atât patrula argeşeană, cât şi cea sibiană, sunt în acţiune până la miezul nopţii. Mulţumim pentru înţelegere”, transmite Salvamont Argeş.

Iniţial, salvatorii montani anunţau un apel venit prin 112 Braşov, persoană în stop cardiorespirator între Trei Paşi de Moarte şi Nerlinger.

Intervine elicopterul 343 POA Braşov şi terestru salvamontişti de la Sibiu ca prim răspuns, urmând să sosească resursă suplimentară şi colegii argeşeni, care înaintează foarte greu în traficul de pe baraj”, potrivit informaţiilor iniţiale.