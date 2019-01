“Uriaşul”, aproape abandonat: Cea mai lungă pârtie de schi din Semenic, nefuncţională de doi ani

“Uriaşul”, cea mai lungă pârtie de schi din staţiunea montană Semenic, din judeţul Caraş-Severin, care are o lungime de aproape 1,3 kilometri, este nefuncţională de doi ani, după ce drepturile de utilizare au fost subcontractate mai multor firme. Acum, noul administrator încearcă redeschiderea.

Pârtia “Uriaşul” are o lungime de 1,250 de metri şi a fost realizată în staţiunea montană Semenic, din judeţul Caraş-Severin, în urmă cu aproape 13 ani. Cea mai lungă pârtie de schi din staţiune a fost construită în urma unui parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Văliug.

Până în urmă cu doi ani, pârtia, care are prevăzută şi o instalaţie de teleschi, a fost funcţională, atrăgând numeroşi turişti, drepturile de utilizare fiind subcontractate mai multor firme. Însă, de doi ani, nicio firmă nu a mai fost interesată să utilizeze pârtia, motiv pentru care “Uriaşul” a fost închis.

Din luna septembrie a anului trecut, la conducerea societăţii care administrează pârtia “Uriaşul”, care are ca acţionari cele două consilii judeţene, plus Consiliul Local Văliug, a fost numită o nouă persoană, Sergiu Caplea, care a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a început să facă demersurile necesare astfel încât pârtia să poată fi deschisă din următorul sezon de schi.

“La începutul toamnei, am preluat societatea ca şi administrator, pe o perioadă de patru ani de zile. Nu am avut timp suficient pentru a pune în funcţiune pârtia, erau tot felul de lucruri de rezolvat, trebuiau găsite finanţări, de a vedea exact cum stau lucrurile pe pârtie şi instalaţia de transport pe cablu. Pârtia a fost exploatată în ultimii ani de alte societăţi comerciale. Pârtia este deţinută în coproprietate de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Văliug, fiecare a venit cu cotă parte şi au realizat pârtia, undeva în jurul anului 2006. Este o pârtie omologată, cu o lungime de 1,250 de metri şi care are un teleschi. A funcţionat imediat după ce a fost realizată, doar că societatea comercială a dat-o sub închiriere altor firme în ultimii ani, pentru a o administra. De doi ani de zile nu mai funcţionează”, a afirmat Sergiu Caplea.

Potrivit noului administrator al pârtiei de schi din Semenic, este nevoie de o sumă de aproximativ 15.000 de euro pentru ca “Uriaşul” să redevină funcţional.

“Eu am făcut o inspecţie a instalaţiei şi a pârtiei cu o firmă autorizată şi ne-am uitat ce avem nevoie. În primul rând, trebuie să verificăm instalaţia electrică, instalaţia mecanică, lucruri tehnice care ţin de securitatea în exploatare. Mici reglaje, nu trebuie făcut mare lucru. Avem un cost estimativ pentru realizarea reviziilor, undeva până la 15.000 de euro ar costa tot ce înseamnă amenajare pârtie, tăierea arbuştilor care au crescut pe acolo, nivelarea pârtiei şi inspecţia tehnică. Şi un ratrac ne-ar mai trebui”, a spus Sergiu Caplea.

În prezent, în staţiunea montană Semenic sunt funcţionale două pârtii, una cu o lungime de peste 600 de metri, iar alta cu o lungime de aproximativ 500 de metri.

“Ar fi un real succes să reuşim să deschidem şi pârtia Uriaşul. La sfârşitul anului o să depun tot efortul să fac pârtia funcţională”, a adăugat administratorul pârtiei.

