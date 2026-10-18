Vulpea din Copou nu e o apariție simpatică. Florin Roșu: rabia e 100% mortală odată ce apar simptomele

„Dacă vulpea pare prietenoasă și nu fuge de oameni, acesta este un simptom clasic al rabiei. Stați departe!”, scrie dr. Florin Roșu într-o postare publicată duminică. Deși întâlnirea poate părea inedită sau simpatică, spune el, animalele sălbatice care ajung pe străzile orașului reprezintă un risc real pentru sănătate, mai ales pentru copii.

Cel mai mare pericol este rabia. Boala virală este mortală în 100% din cazuri odată ce apar simptomele, dar poate fi prevenită complet dacă se acționează rapid și corect.

Ce faci dacă întâlnești vulpea

Medicul cere oamenilor să păstreze distanța și să nu se apropie de vulpe nici pentru a o mângâia, nici pentru a o fotografia, pentru că un animal sălbatic speriat poate ataca pe neașteptate. Vulpea nu trebuie hrănită, iar pubelele trebuie ținute bine închise. Dacă găsesc mâncare ușor, aceste animale revin în oraș.

Proprietarii de animale de companie sunt sfătuiți să-și țină câinii în lesă la plimbările prin Copou sau în apropierea zonelor împădurite și să verifice dacă vaccinul antirabic al câinilor și pisicilor este la zi. „Ele sunt prima barieră de protecție a familiei”, scrie medicul.

Dacă ai fost mușcat sau zgâriat

Pentru oricine a intrat în contact cu saliva animalului ori a fost mușcat sau zgâriat, medicul descrie doi pași:

rana trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun, cel puțin 15 minute, gest care distruge o mare parte din virus;

persoana trebuie să meargă de urgență la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, pe strada Octav Botez nr. 2.

Spitalul are stocuri de vaccin antirabic și imunoglobulină. Schema de vaccinare este gratuită și nedureroasă, dar trebuie începută în primele ore.

O vulpe agresivă, blocată sau care pare bolnavă nu trebuie abordată. Medicul recomandă apel la 112, pentru ca Jandarmeria să trimită o echipă specializată.

Focarele de rabie s-au înmulțit

Avertismentul nu vine pe un fond liniștit. În 2024, în județul Iași au fost identificate cinci focare de rabie, iar 1.319 persoane au avut nevoie de vaccin. În 2025, numărul focarelor a urcat la 40, potrivit aceluiași spital. Printre ele s-au aflat focare provocate de bovine, dar și unul declanșat de o vulpe, în localitatea Gheorghițoaia.

„Copoul este un cartier verde și superb, motiv pentru care astfel de întâlniri pot deveni mai dese”, avertizează managerul spitalului.