Prima pagină » Social » Vulpea din Copou nu e o apariție simpatică. Florin Roșu: rabia e 100% mortală odată ce apar simptomele

Vulpea din Copou nu e o apariție simpatică. Florin Roșu: rabia e 100% mortală odată ce apar simptomele

Imaginile cu o vulpe plimbându-se pe strada Văscăuțeanu din cartierul ieșean Copou au atras atenția multor localnici. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, avertizează că întâlnirea nu e deloc inofensivă și spune cum trebuie să reacționeze oamenii.
Vulpea din Copou nu e o apariție simpatică. Florin Roșu: rabia e 100% mortală odată ce apar simptomele
Andreea Tobias
18 oct. 2026, 18:35, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Dacă vulpea pare prietenoasă și nu fuge de oameni, acesta este un simptom clasic al rabiei. Stați departe!”, scrie dr. Florin Roșu într-o postare publicată duminică. Deși întâlnirea poate părea inedită sau simpatică, spune el, animalele sălbatice care ajung pe străzile orașului reprezintă un risc real pentru sănătate, mai ales pentru copii.

Cel mai mare pericol este rabia. Boala virală este mortală în 100% din cazuri odată ce apar simptomele, dar poate fi prevenită complet dacă se acționează rapid și corect.

Ce faci dacă întâlnești vulpea

Medicul cere oamenilor să păstreze distanța și să nu se apropie de vulpe nici pentru a o mângâia, nici pentru a o fotografia, pentru că un animal sălbatic speriat poate ataca pe neașteptate. Vulpea nu trebuie hrănită, iar pubelele trebuie ținute bine închise. Dacă găsesc mâncare ușor, aceste animale revin în oraș.

Proprietarii de animale de companie sunt sfătuiți să-și țină câinii în lesă la plimbările prin Copou sau în apropierea zonelor împădurite și să verifice dacă vaccinul antirabic al câinilor și pisicilor este la zi. „Ele sunt prima barieră de protecție a familiei”, scrie medicul.

Dacă ai fost mușcat sau zgâriat

Pentru oricine a intrat în contact cu saliva animalului ori a fost mușcat sau zgâriat, medicul descrie doi pași:

  • rana trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun, cel puțin 15 minute, gest care distruge o mare parte din virus;
  • persoana trebuie să meargă de urgență la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, pe strada Octav Botez nr. 2.

Spitalul are stocuri de vaccin antirabic și imunoglobulină. Schema de vaccinare este gratuită și nedureroasă, dar trebuie începută în primele ore.

O vulpe agresivă, blocată sau care pare bolnavă nu trebuie abordată. Medicul recomandă apel la 112, pentru ca Jandarmeria să trimită o echipă specializată.

Focarele de rabie s-au înmulțit

Avertismentul nu vine pe un fond liniștit. În 2024, în județul Iași au fost identificate cinci focare de rabie, iar 1.319 persoane au avut nevoie de vaccin. În 2025, numărul focarelor a urcat la 40, potrivit aceluiași spital. Printre ele s-au aflat focare provocate de bovine, dar și unul declanșat de o vulpe, în localitatea Gheorghițoaia.

„Copoul este un cartier verde și superb, motiv pentru care astfel de întâlniri pot deveni mai dese”, avertizează managerul spitalului.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
GSP.ro
Marius Lulea, plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei. Reclamă amenințări de tip mafiot
Gandul
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
Cancan
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea
Libertatea
Giardioza, infecția intestinală care poate afecta și oamenii. Ce trebuie să știe proprietarii de pisici
CSID
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Promotor