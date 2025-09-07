Zboruri oprite pe un aeroport din Israel, după ce o dronă Houthi a lovit în apropiere

O dronă lansată din Yemen de gruparea militantă Houthi a lovit aeroportul din sudul Israelului. Spațiul aerian a fost închis, iar zborurile au fost oprite, a anunțat duminică armata israeliană.

Israelul a declarat că rebelii Houthi au lansat mai multe drone, dintre care unele au fost interceptate în afara teritoriului israelian. Cel puțin una a lovit în apropierea Aeroportului Internațional Ramon, situat lângă orașul Eilat, în sudul Israelului, potrivit AP.

În luna mai, o rachetă Houthi a lovit în apropierea principalului aeroport al Israelului, rănind patru persoane și determinând numeroase companii aeriene să își anuleze zborurile către Israel timp de mai multe luni. Ulterior, Israelul a lovit și a distrus principalul aeroport din capitala Yemenului, Sanaa.