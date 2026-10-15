Zborurile de la Timișoara, mutate la Arad în noiembrie. Ce trebuie să știe pasagerii

Aeroportul Internațional Timișoara a anunțat că, pe durata închiderii temporare, cursele Wizz Air către și dinspre Timișoara vor fi operate de la Aeroportul Internațional Arad, astfel încât conectivitatea internațională a regiunii să fie menținută.

Sistemul de rezervări a fost deja modificat pentru a reflecta noul aeroport de operare, iar pasagerii ale căror călătorii sunt afectate au fost informați și au primit un program alternativ.

Cei care și-au cumpărat biletele direct de la operatorul aerian sunt sfătuiți să verifice mesajele primite prin e-mail și să confirme modificările aduse rezervării. În cazul biletelor achiziționate prin agenții de turism, inclusiv platforme online, călătorii trebuie să contacteze intermediarul de la care au făcut achiziția.

Excepții în prima și ultima zi

Programul va avea câteva excepții importante pe 2 și 22 noiembrie, motiv pentru care pasagerii sunt sfătuiți să verifice individual informațiile aferente cursei lor.

Pe 2 noiembrie, zborurile către Dortmund și Memmingen/München Vest vor decola în continuare de la Timișoara, însă cursele de întoarcere vor ateriza la Arad.

Pe 22 noiembrie, zborurile care sosesc din Roma Fiumicino și Bari vor ateriza direct la Timișoara. Toate celelalte curse ale operatorului programate în acea zi vor fi efectuate integral de pe Aeroportul Internațional Arad.

Pasagerii trebuie să verifice aeroportul înscris în rezervare

Relocarea este temporară și a fost decisă pentru perioada în care infrastructura Aeroportului Timișoara va fi afectată de lucrările de modernizare.

Schimbarea presupune însă ca pasagerii să acorde o atenție suplimentară informațiilor din rezervare, în special în zilele de 2 și 22 noiembrie, când unele curse vor avea aeroporturi diferite pentru plecare și sosire.

Operațiunile relocate sunt programate să revină la Timișoara după încheierea perioadei anunțate pentru lucrări.