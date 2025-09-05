Zece școli și grădinițe din Sectorul 1 intră în reabilitare și consolidare

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, în ședință extraordinară, investiții de peste 500 de milioane de lei pentru consolidarea, modernizarea și reabilitarea termică a 10 unități de învățământ încadrate în clasa de risc seismic II.

Zece școli și grădinițe din Sectorul 1 vor fi consolidate și modernizate, după ce Consiliul Local a aprobat vineri, 5 septembrie, documentația și indicatorii tehnico-economici pentru derularea lucrărilor.

Proiectele, finanțate din fonduri europene prin Programul Regional București – Ilfov 2021-2027, au o durată de execuție de 24 de luni.

Ce vizează intervențiile

Cele mai mari investiții sunt prevăzute la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – 126,7 milioane lei, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – 97,8 milioane lei și Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” – 73,5 milioane lei.

De asemenea, Școala Gimnazială nr. 178 va beneficia de lucrări în valoare de 70,2 milioane lei, iar Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” de 53,5 milioane lei.

Intervențiile vizează consolidarea structurală a clădirilor, reabilitarea termică pentru a atinge standardele NZEB (consum redus de energie), modernizarea tâmplăriei și finisajelor, precum și reabilitarea instalațiilor sanitare, electrice și de climatizare.