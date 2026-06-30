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Zeci de mesaje Ro-Alert în țară din cauza vijeliilor: case inundate, copaci și acoperișuri la pământ, mașini distruse. Un om a murit

Peste 140 de copaci au fost doborâți, zeci de acoperișuri au fost luate de vânt, mai multe case au fost inundate în umra fenomenelor meteo severe din ultimele ore, în 36 de localități din 18 județe. Un om a murit în Ilfov în mașina strivită sub greutatea unui copac.
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Laura Buciu
30 iun. 2026, 21:22, Social
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Au fost înregistrate efecte la nivelul a 36 localități din 18 județe (Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călărași, Galați, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea și Vâlcea) și mun. București, unde s-a intervenit și se intervine pentru evacuarea apei din două case, cinci curți, trei beciuri/subsoluri și pentru degajarea a 144 copaci prăbușiți, un stâlp, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 24 imobile.

S-a înregistrat un deces în loc. Găneasa, județul Ilfov.

26 de autoturisme au fost avariate.

„În loc. Găneasa/Ilfov un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană încarcerată, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare la nivelul a 7 județe (Bihor, Buzău, Galați, Hunedoara, Ilfov, Mureș, Tulcea) și mun. București. De asemenea, pentru informarea populației, au fost emise 48 mesaje prin sistemul RO-ALERT, în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 27 județe (Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman) și mun. București”, transmite, marți seara, IGSU.

 

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