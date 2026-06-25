Africa de Sud trece pentru prima dată în istorie de faza grupelor la Campionatul Mondial de fotbal

Selecționata „Bafana Bafana”, aflată la prima participare la un turneu final mondial după ediția din 2010, organizată chiar în Africa de Sud, a reușit o calificare surprinzătoare, după ce debutase cu o înfrângere clară, 0-2 în fața Mexicului.

După remiza obținută împotriva Cehiei, sud-africanii aveau nevoie de o victorie în confruntarea directă cu Coreea de Sud pentru a termina pe locul secund în grupă. Golul care calificat Africa de Sud în faza eliminatorie a fost înscris de Thapelo Maseko, în minutul 63, după o centrare venită de la Tshepang Moremi.

Selecționerul Africii de Sud, belgianul Hugo Broos, a descris performanța echipei sale drept una istorică.

„Am marcat acel gol, apoi au urmat 20 de minute în care inimile ne băteau puternic și ne doream ca meciul să se termine cât mai repede. Suntem în turul al doilea. Este un moment istoric. Sunt foarte fericit pentru acești jucători. Lucrez cu ei de cinci ani, iar ceea ce am realizat împreună este extraordinar”, a declarat Broos, la finalul partidei.

Son Heung-min a început pe banca de rezerve

Selecționerul sud-coreean Hong Myung-bo a surprins prin decizia de a-l lăsa pe banca de rezerve pe căpitanul Son Heung-min, considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști asiatici din istorie. Atacantul a fost introdus pe teren la începutul părții secunde, însă nu a reușit să schimbe soarta partidei.

Coreea de Sud a început mai bine jocul și și-a creat câteva ocazii importante, însă sud-africanii au echilibrat rapid disputa și au ratat, la rândul lor, mai multe șanse de gol înainte de reușita lui Maseko.

În finalul întâlnirii, asiaticii au forțat egalarea, însă apărarea sud-africană a rezistat până la fluierul final.

În șaisprezecimile de finală, Africa de Sud va întâlni Canada, una dintre țările coorganizatoare ale turneului, într-un meci programat la Los Angeles, pe 28 iunie. Este primul meci stabilit din șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026.

Mexic a câștigat Grupa A cu punctaj maxim, nouă puncte, după ce a obținut victorii în toate cele trei partide disputate. Cehia, cu un singur punct, încheie pe ultimul loc grupa.