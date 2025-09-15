Andreea Beatrice Ana, calificare în semifinalele categoriei 55 kg la Campionatul Mondial de Lupte

Triplă campioană europeană, sportiva tricoloră a debutat în calificări cu un succes clar, 12-2, împotriva chinezoaicei Xuejing Liang.

În optimile de finală, Ana a trecut de americanca Cristelle Noelle Rodriguez, scor 6-3, iar în sferturile de finală s-a impus cu 3-1 în fața Karlei Godinez Gonzalez (Canada).

În jurul orei 18:00, Andreea Beatrice Ana va lupta pentru un loc în finala mondială contra Ekaterinei Verbina, din Rusia.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Sowaka Uchida (Japonia) și Kyong Ryong Oh (Coreea de Nord).