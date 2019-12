Antonio Conte, după Inter Milano-Barcelona: Golul de 2-1 de pe finalul meciului ne-a omorât

Inter Milano a încheiat grupa F din Liga Campionilor pe locul al treilea, poziţie care a calificat-o în şaisprezecimile Europa League. Gruparea de pe "Giuseppe Meazza" a pierdut marţi seară, 10 decembrie, scor 1-2, în faţa Barcelonei, în ultimul meci din faza grupelor.

La finalul partidei, antrenorul italienilor, Antonio Conte, a precizat că echipa sa a dat totul pe teren şi că nu are ce să le reproşeze jucătorilor săi.

"Am avut ocazii de gol foarte importante, care ne-ar fi ajutat să câştigăm meciul, dar ne-a lipsit puţin cinism şi precizie pentru a reuşi să concretizăm. Am puţin de reproşat jucătorilor mei, au dat totul. Golul de 2-1 de pe finalul meciului ne-a omorât, s-a întâmplat când eram la maximul de efort. Îmi pare rău, mai ales pentru băieţi. Nu este un moment uşor pentru noi, iar încurajările suporterilor au fost minunate.

Regret ce s-a întâmplat nu numai pentru că am pierdut în faţa Barcelonei, ci şi pentru că echipa s-a dezvoltat.

Văzând etapele, cu evoluţiile pe care le-am avut, meritam mai mult. Dar atunci când nu te califici în etapa următoare, tot ce poţi face este să îţi sumeteci mânecile şi să începi să munceşti, chiar pentru a le oferi acestor băieţi puţin mai multă experienţă. Acum, ne vom continua drumul", a spus Antonio Conte, potrivit gazzetta.it.

În acest moment, Inter este pe primul loc în Serie A, cu 38 de puncte, la două lungimi distanţă de Juventus (36 de puncte), şi mai are de disputat meciurile contra echipelor Fiorentina (15 decembrie) şi Genoa (21 decembrie) în campionat.

"Să ne concentrăm doar pe Serie A? Nu neapărat, ajungând în acest punct vrem să ne calificăm în optimi (n.red. - Europa League). Mai sunt două partide până la Crăciun, apoi se pot reface jucătorii. Avem nevoie de ei, atât în Italia, cât şi în Europa", a fost cocluzia tehnicianului italian.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.