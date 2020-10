Antrenoarea care a renunţat la postul său din România "ca să supravieţuiască"

Ann Chiejine, pionieră între buturile naţionalei Nigeriei de fotbal feminin, este o veterană cu peste 30 de ani de experienţă atât ca jucătoare, dar şi ca antrenoare. Ea a dus numeroase bătălii atât pe terenul de fotbal, cât şi in afara lui. Pe majoritatea le-a câştigat, dar cea mai reprezentativă dintre cele pierdute s-a întamplat chiar in România.

Nigerianca a ajuns in România în 2009, când a primit o ofertă să devină antrenoarea echipei CS Negrea Reşiţa. Nu a fost, însă, o aventură de durată, deoarece Ann şi-a dat demisia în 2010 din pricina dificultăţilor de adaptare pe care le-a întâmpinat pe teritoriul ţării noastre.

“Am avut mari probleme cu vremea, mâncarea si bariera lingvistică. Cu limba m-am descurcat pentru că aveam un interpret care mă ajuta. In afară de micul dejun, nu îmi placea nimic altceva din ce primeam de mâncare. Am reuşit să supravieţuiesc cu pâine şi cartofi prăjiţi, dar peste vreme nu am putut să trec. Într-o zi, aveam meci în deplasare, iar eu degeram în autobuz cu tot cu căldura pornită. Când am ajuns la stadion de-abia am putut să cobor din autobuz pentru că era ger şi ningea. În momentul ălă mi-am dat seama că dacă nu demisionez o să mor de frig” a declarat Ann Chiejine.

Nigerianca a mai adăugat “A fost o aventură pe cinste din punct de vedere fotbalistic, echipa juca bine înainte sa fiu forţată sa plec din cauza vremii”, dar la finalul stagiunii în Liga a IVa, CS Negrea Reşiţa a terminat pe locul al treisprezecelea.

Ann Chiejine are în palmaresul sau trei prezenţe la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin şi o prezenţă la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa Nigeriei.