Antrenorul lui Oțelul Galați, operat la genunchi

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a clubului, antrenorul principal al roș-alb-albaștrilor Laszlo Balint a fost supus joi unei intervenții chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept.

Sursa citată arată că acesta va reveni zilele următoare la ședințele de pregătire ale SC Oțelul Galați.

„Antrenorul principal al roș-alb-albaștrilor Laszlo Balint a fost supus astăzi unei intervenții chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept și va reveni zilele următoare la ședințele de pregătire ale SC Oțelul Galați. Îi urăm să se recupereze cât mai curând”, au precizat reprezentanții clubului pe pagina de Facebook.