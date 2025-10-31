Antrenorul român Edward Iordănescu s-a despărțit de Legia Varșovia

„Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis împreună încheierea colaborării. După analiza rezultatelor, am considerat că, în această situație, sunt necesare schimbări care să permită echipei să își valorifice pe deplin potențialul și să își atingă obiectivele stabilite”, a declarat directorul sportiv al clubului, Michał Żewłakow, în comunicatul clubului polonez.

Fost selecționer al echipei naționale a României, Edward Iordănescu a condus Legia Varșovia din iunie 2025, obținând cu echipa Supercupa Poloniei și calificarea în UEFA Conference League. Clubul i-a mulțumit antrenorului pentru colaborare și i-a urat succes în continuarea carierei.

Până la numirea unui nou antrenor, funcția de antrenor principal va fi preluată de actualul asistent, Iñaki Astiz