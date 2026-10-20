Arbitrii români Marian Barbu și Radu Petrescu, delegați să conducă meciuri în etapa a 2-a din UEFA Conference League

Marian Barbu va arbitra partida dintre Pafos, din Cipru, și Riga FC, din Letonia, programată de la ora 19:45.

Brigada condusă de Marian Barbu va fi completată de asistenții Mircea Grigoriu și Imre Bucsi, în timp ce George Roman va fi al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Adrian Costreie și Iulian Dima.

Tot joi, de la ora 19:45, Radu Petrescu va conduce meciul dintre formația sârbă Steaua Roșie Belgrad și FC Copenhaga, din Danemarca.

Din brigada românească vor mai face parte asistenții Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu, precum și al patrulea oficial Andrei Chivulete. Ovidiu Hațegan și Florin Andrei vor asigura arbitrajul video.

România va avea un reprezentant și în rândul observatorilor de arbitri.

Augustus Constantin va superviza brigada portugheză condusă de Antonio Carvalho Nobre la partida dintre Ajax Amsterdam și Atalanta. Confruntarea este programată joi, de la ora 22:00.