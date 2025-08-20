Atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, din nou indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi

Kai Havertz, atacantul german de 26 de ani de la Arsenal, va lipsi o perioadă de timp după ce a suferit o accidentare la genunchi. Fotbalistul nu a participat la antrenamentul de miercuri dimineață, iar evaluările sunt încă la început, astfel că durata exactă a absenței nu este cunoscută.

Aceasta este a doua accidentare majoră pentru Havertz în 2025, notează The Athletic. În februarie, o ruptură musculară la gambă l-a ținut departe de teren 18 meciuri, inclusiv în Premier League și Liga Campionilor. De atunci, a revenit doar pentru câteva apariții ca rezervă.

Arsenal se uită deja pe piața transferurilor pentru a-și întări atacul în lipsa lui Havertz. Noul transfer Viktor Gyokeres este momentan singurul atacant de meserie disponibil, iar Leandro Trossard poate juca și el în această poziție. Gabriel Jesus, o altă variantă experimentată, încă se recuperează după o accidentare la ligamentul încrucișat din ianuarie și nu va reveni curând.

Absența lui Havertz subliniază importanța ca Gyokeres să se adapteze rapid la Premier League și ar putea influența deciziile clubului în această perioadă de transferuri, mai ales dacă Havertz va necesita operație sau o perioadă mai lungă de recuperare.

Havertz a jucat 88 de meciuri pentru Arsenal de la transferul de la Chelsea, marcând 29 de goluri. Arsenal revine în acțiune sâmbătă, când va întâlni Leeds United, în a doua etapă a Premier League.