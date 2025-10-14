Qatar, a 24-a echipă calificată la Cupa Mondială 2026, după ce a învins EAU, pregătită de Olăroiu

Echipa pregătită de Cosmin Olăroiu a cedat în faţa Qatarului antrenat de Julen Lopetegui, după o partidă controlată în mare parte de gazde.
Akram Afif, atacantul lui Al-Sadd, a fost omul meciului, oferind pasele decisive la ambele goluri ale Qatarului. Boualem Khoukhi a deschis scorul în minutul 49, cu o lovitură de cap din centrarea lui Afif, iar în minutul 74 Pedro Miguel a profitat de o ieşire greşită a portarului Khalid Eisa şi a dus scorul la 2-0.
Qatarul a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Tarek Salman (min. 89), sancţionat cu cartonaş roşu direct pentru o intrare dură. Emiratele Arabe Unite au redus din diferenţă în minutul 90+8, prin Adil, însă nu au reuşit să schimbe soarta meciului.
Echipa Emiratelor Arabe Unite a încheiat grupa pe locul secund şi va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 2 din grupa B, Arabia Saudită sau Irak. Câştigătoarea va accede în play-off-ul intercontinental din martie 2026, unde se vor acorda ultimele două locuri pentru turneul final.
În play-off vor participa: câştigătoarea barajului asiatic, reprezentanta Africii (Gabon, Camerun, Nigeria, Burkina Faso sau RD Congo), două echipe din America de Nord şi Centrală, Bolivia (America de Sud) şi Noua Caledonie (Oceania).