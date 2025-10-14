Qatar, a 24-a echipă calificată la Cupa Mondială 2026, după ce a învins EAU, pregătită de Olăroiu

Echipa pregătită de Cosmin Olăroiu a cedat în faţa Qatarului antrenat de Julen Lopetegui, după o partidă controlată în mare parte de gazde.

Akram Afif, atacantul lui Al-Sadd, a fost omul meciului, oferind pasele decisive la ambele goluri ale Qatarului. Boualem Khoukhi a deschis scorul în minutul 49, cu o lovitură de cap din centrarea lui Afif, iar în minutul 74 Pedro Miguel a profitat de o ieşire greşită a portarului Khalid Eisa şi a dus scorul la 2-0.

Qatarul a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Tarek Salman (min. 89), sancţionat cu cartonaş roşu direct pentru o intrare dură. Emiratele Arabe Unite au redus din diferenţă în minutul 90+8, prin Adil, însă nu au reuşit să schimbe soarta meciului.

Echipa Emiratelor Arabe Unite a încheiat grupa pe locul secund şi va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 2 din grupa B, Arabia Saudită sau Irak. Câştigătoarea va accede în play-off-ul intercontinental din martie 2026, unde se vor acorda ultimele două locuri pentru turneul final.

În play-off vor participa: câştigătoarea barajului asiatic, reprezentanta Africii (Gabon, Camerun, Nigeria, Burkina Faso sau RD Congo), două echipe din America de Nord şi Centrală, Bolivia (America de Sud) şi Noua Caledonie (Oceania).

Ţările calificate până acum la Campionatul Mondial din 2026: