Babos și Stefani le înving pe Hsieh și Ostapenko și se califică în finala Turneului Campioanelor

Este debutul echipei Babos/Stefani la Turneului Campioanelor – WTA Finals, Stefani devenind prima jucătoare braziliană din istoria competiției care ajunge în finală. Pentru jucătoarea ungară Babos, aceasta este a patra finală din istoria turneului, dar cu a treia parteneră diferit, după titlurile câștigate alături de Andrea Sestini Hlavackova (2017) și Kristina Mladenovic (2018, 2019).

Babos și Stefani au fost echipa mai constantă pe durata meciului. Hsieh și Ostapenko au condus cu 3-1 în primul set și 4-2 în al doilea, însă au alternat perioadele bune cu momente mai slabe, permițând adversarelor să recupereze.

Stefani a declarat după meci: „Două stiluri diferite, două fețe diferite. Am rămas împreună – Timi m-a ajutat mult în primul set, eu am simțit că am împins echipa în al doilea, și ne-am ajutat reciproc pe tot parcursul turneului”.

Finala va fi prima din cariera Luisei Stefani și reprezintă a cincea finală pentru perechea Babos/Stefani în 2025, prima de nivel superior WTA 500 și a treia consecutivă după Ningbo și Tokyo (campioane).

În finală se vor confrunta cu învingătoarea dintre perechile Kudermetova/Mertens și Siniakova/Townsend.