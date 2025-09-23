Balonul de Aur. Aitana Bonmatí îi egalează pe Platini şi Messi, cu trei trofee consecutive

Mijlocaşa Barcelonei s-a impus în faţa compatrioatei sale Mariona Caldentey şi a englezoaicei Alessia Russo, confirmându-şi statutul de lider al fotbalului feminin mondial.
În sezonul trecut, Bonmatí (27 ani) a câştigat Liga, Cupa Reginei şi Supercupa Spaniei, bifând şi titlurile de MVP atât în finala Champions League, cât şi la Euro 2025, chiar dacă echipa sa a pierdut ambele trofee.
„Să primesc acest premiu trei ani la rând şi să fiu alături de legendele fotbalului este incredibil. Acest trofeu aparţine întregii echipe şi sper ca generaţiile viitoare de fete să viseze la acelaşi lucru”, a declarat jucătoarea din Sant Pere de Ribes, care a primit trofeul din mâinile lui Andrés Iniesta.