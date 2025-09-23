Balonul de Aur. Aitana Bonmatí îi egalează pe Platini şi Messi, cu trei trofee consecutive

Jucătoarea spaniolă de la Barcelona Aitana Bonmatí a cucerit, luni noapte, al treilea Balon de Aur consecutiv, performanţă prin care îi egalează pe Michel Platini şi Lionel Messi, singurii fotbalişti care reuşiseră anterior să câştige trofeul trei ani la rând.