Baschet. Thomas Bropleh vine din prima ligă a Spaniei la vicecampioana României, CSM Oradea

Echipa de baschet CSM Oradea a anunțat vineri transferul lui Thomas Bropleh, jucător originar din Denver (Colorado, SUA), în vârstă de 34 de ani. Bropleh, care deține dublă cetățenie liberiană-americană, a semnat un contract valabil pentru sezonul 2025/26 și poate evolua pe pozițiile 2 și 3.

Jucătorul măsoară 1,96 m și cântărește 92 kg. Cu o experiență impresionantă la nivel profesionist, Bropleh a jucat patru sezoane în NCAA pentru Boise State, înainte de a-și începe cariera profesionistă în 2014.

De-a lungul carierei a evoluat în Germania (Paderborn Baskets), SUA (Texas Legends), Portugalia (FC Porto), Spania (CB Breogan, Real Betis, CB Bahia, CB Granada, Forca Lleida), Franța (ASC Denain Voltaire) și Japonia (Veltex Shizuoka).

În sezonul 2024/25, Bropleh a jucat în prima ligă a Spaniei pentru Lleida, bifând 33 de apariții, cu medii statistice de 9,9 puncte, 2,3 recuperări, 1,2 pase decisive și 0,7 intercepții, în 20,1 minute pe meci, atingând un indice de eficiență de 7,0.

A avut procentaje de 44% la aruncările de două puncte, 36% de la semicerc și 86% la libere. Printre performanțele notabile se numără 15 puncte contra FC Barcelona (6 octombrie 2024), 16 puncte împotriva lui Baskonia (10 noiembrie 2024) și 18 puncte în fața lui Real Madrid (17 noiembrie 2024), reprezentantele Spaniei în Euroligă.

„Bropleh este recunoscut pentru corpul său masiv, care îi permite să puncteze eficient aproape de coș, dar și pentru abilitatea de a arunca de la distanță. Cu peste șapte sezoane în baschetul spaniol și experiență în Germania, SUA și Franța, el completează efectivul CSM Oradea, aducând forță fizică, experiență internațională și versatilitate în perspectiva sezonului 2025/26”, se mai arată în comunicatul vicecampioanei României.