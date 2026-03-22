Biatlon. Lisa Vittozzi câștigă în premieră la mass start; Julia Simon își adjudecă globul de cristal

Lisa Vittozzi a reușit o revenire spectaculoasă după un început dificil, cu o ratare în primul poligon, urcând constant în clasament. Italiana a fost impecabilă în momentele decisive, cu 5/5 la ultima serie de trageri (19/20 per total), ieșind din poligon la câteva secunde în urma liderului Hanna Öberg.

Pe ultimul tur, campioana olimpică la urmărire a recuperat rapid diferența și a atacat decisiv pe ultima urcare, desprinzându-se pentru a obține victoria, prima din carieră în această probă.

Vittozzi s-a impus cu un avans de 4,2 secunde față de Öberg, în timp ce cehoaica Tereza Vobornikova a completat podiumul, la 17,2 secunde.

„Nu eram sigură că voi lua startul, nu mă simțeam bine, dar sunt foarte fericită că am concurat. Am dat totul pe ultimul tur și am reușit să câștig. Este minunat să închei sezonul în acest mod”, a declarat sportiva italiană.

De cealaltă parte, Julia Simon a condus o bună parte din cursă, însă a ratat de două ori la prima tragere în picioare, pierzând șansa la victorie.

Cu încă o eroare pe final (17/20), franțuzoaica a încheiat pe locul șase, rezultat suficient pentru a câștiga în clasamentul general al probei de mass start, unde avea un avans confortabil înaintea etapei finale.

„Am pierdut toate șansele la tirul în picioare, dar m-am bucurat de cursă. Sunt foarte fericită că am câștigat acest glob, este ceva special”, a declarat Simon.

În clasamentul probei de mass start, Vittozzi a încheiat pe locul al doilea, în urma franțuzoaicei Julia Simon și înaintea altei sportive franceze, Lou Jeanmonnot.

În ierarhia generală a Cupei Mondiale, trofeul a fost câștigat de Jeanmonnot, urmată de Hanna Öberg și de Vittozzi.

Lou Jeanmonnot și-a adjudecat atât globul mare de cristal, cât și victoria în alte trei clasamente de specialitate.