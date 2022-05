Blockbuster Nadal - Djokovic în sferturile de finală la Roland Garros

În faţa unui public numeros pe terenul Philippe Chatrier, spaniolul a l-a învins pe tânărul canadian cu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, după un meci ce a durat aproape patru ore şi jumătate şi care a dus recordul său de partide câştigate şi pierdute la Roland Garrosa la un incredibil 109-3.

Într-o confruntare dramatică, Nadal a pierdut pentru a 11-a oară un prim set într-un meci la Roland Garros. Cu toate acestea, şi-a păstrat calmul şi a reuşit să se impună în set decisiv, după patru ore şi 23 de minute, avansând în sferturile de finală ale turneului în care are cele mai mari succese din carieră.

„Este un mare jucător, fără îndoială. Unul dintre cei mai buni jucători din lume", a spus Nadal, citat de atptour.com, când a fost întrebat despre Auger-Aliassime la interviul de pe teren. „Este foarte tânăr şi cu multă putere şi mobilitate. Pentru mine, a fost un adversar foarte, foarte dificil astăzi. Face multe lucruri bine şi s-a îmbunătăţit, iar eu îi doresc tot ce e mai bun pentru restul sezonului. Este o victorie foarte importantă pentru mine, fără îndoială."

Înainte de partida de duminică, Nadal jucase meciuri de cinci seturi în doar două dintre cele 111 meciuri disputate pe zgura parisiană. El l-a învins pe John Isner cu 6-4, 6-7(2), 6-7(2), 6-2, 6-4 în 2011 şi a trecut de Djokovic cu 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3), 9-7 în 2013. Cu această victorie, jucătorul în vârstă de 35 de ani a ajuns în sferturi de finală în 16 din cele 18 participări ale sale la Paris.

Numărul 5 mondial a triumfat la Australian Open în ianuarie şi îşi propune să cucerească al 22-lea trofeu de Grand Slam din carieră.

Nadal îl va înfrunta pe Djokovic în sferturile de finală, după ce principalul favorit l-a învins pe Diego Schwartzman cu 6-1, 6-3, 6-3.

Anul trecut, sârbul l-a învins pe spaniol în semifinale, înainte de a-l învinge pe Stefanos Tsitsipas şi de a ridica trofeul la Paris pentru a doua oară. Djokovic îl conduce pe Nadal cu 30-28 în meciurile directe. Nadal a câştigat şapte din cele nouă meciuri disputate la Roland Garros.

„Ne cunoaştem bine", a declarat Nadal în perspectiva meciului cu Djokovic. „Avem multă istorie împreună. El a venit aici după ce a câştigat la Roma. Pentru mine nu a fost o situaţie ideală să ajung aici. Dar iată-ne ajunşi aici. Suntem la Roland Garros, este locul meu preferat, fără îndoială. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că voi fi concentrat şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Singurul lucru pe care îl pot garanta este că voi lupta până la final."

Nadal îl conduce acum pe Auger-Aliassime cu 2-0 , dar aceasta a fost prima lor întâlnire de când unchiul lui Nadal, Toni Nadal, a început să îl antreneze pe Auger-Aliassime anul trecut.

Unchiul Toni nu s-a aflat însă în loja lui Auger-Aliassime în timpul meciului, din cauza relaţiei sale cu nepotul său. Sub îndrumarea unchiului Toni, Nadal a cucerit 14 titluri de Grand Slam, înainte de a se despărţi, în 2017.

„Nu am început bine meciul. Am avut o mulţime de oportunităţi în primul set, dar nu am reuşit să convertesc niciuna, aşa că a fost un prim set greu pentru mine", a declarat Nadal.

„După ce am revenit în următoarele două seturi, cred că l-am terminat pe al treilea jucând mult mai bine.

Începutul celui de-al patrulea a fost foarte greu. Primul game a fost 0/30 şi apoi 40/0, iar eu am pierdut aceste două game-uri. Apoi este dificil. El are un serviciu uriaş şi nu am fost în stare să-l împing înapoi. Sunt foarte mulţumit de cum m-am adaptat la final. Am reuşit să joc mai agresiv şi să merg mai des la fileu şi asta face diferenţa fără îndoială."

Înainte de acest an, Auger-Aliassime nu câştigase niciodată un meci la Paris în cele două participări anterioare. Canadianul a revenit de la două seturi la zero pentru prima dată în meciul de deschidere împotriva chilianului Juan Pablo Varillas, venit din calificări, şi apoi i-a eliminat pe Camilo Ugo Carabelli şi Filip Krajinovic.