Claudio Echeverri, împrumutat de Manchester City la Bayer Leverkusen

Manchester City a anunțat joi că mijlocașul argentinian Claudio Echeverri (19 ani) va juca sub formă de împrumut la Bayer Leverkusen în sezonul 2025/26.

Transferat de City în ianuarie 2024, Echeverri a rămas la River Plate până în februarie 2025, când s-a alăturat lotului pregătit de Pep Guardiola. Mijlocașul s-a remarcat anterior la Campionatul Sud-American U20, unde a condus Argentina spre locul secund, și a adunat 48 de meciuri la prima echipă a lui River înainte de plecarea la Etihad.

Debutul său pentru City a venit în finala Cupei Angliei pierdută cu Crystal Palace, urmat de o apariție în ultima etapă a Premier League, pe terenul lui Fulham. În această vară, și-a trecut în cont primul gol pentru „cetățeni”, dintr-o lovitură liberă spectaculoasă împotriva lui Al-Ain, în cadrul Cupei Mondiale a Cluburilor, meci disputat la Atlanta.

Deși a fost nevoit să iasă accidentat la pauză, prestația sa a fost privită drept o promisiune a potențialului uriaș pe care îl are.

City precizează că împrumutul la Leverkusen are scopul de a-i oferi internaționalului U20 argentinian mai multă experiență la nivel de primă ligă europeană.

„Îi dorim lui Claudio mult succes în Germania”, a transmis clubul englez.