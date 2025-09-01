Antrenorul Erik ten Hag a fost demis după doar trei meciuri. Ce i-a nemulțumit pe cei din conducerea cubului Bayer Leverkusen

„Această decizie nu a fost ușoară pentru noi. Nimeni nu și-a dorit să facă acest pas, însă ultimele săptămâni au arătat că, cu această structură, construirea unei echipe noi și de succes nu este fezabilă. Credem ferm în calitatea echipei și vom face tot ce putem pentru a continua dezvoltarea într-o nouă formulă”, a declarat Simon Rolfes, potrivit comunicatului oficial al clubului.

Fernando Carro, CEO-ul clubului, a adăugat: „Despărțirea la început de sezon este dureroasă, dar am considerat-o necesară. Rămânem dedicați obiectivelor noastre pentru acest sezon – și pentru a le atinge, avem nevoie de cele mai bune condiții posibile la toate nivelurile echipei întâi”.

Ten Hag fusese adus pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso, care a plecat la Real Madrid, însă debutul său a fost unul foarte slab. În meciurile de verificare, Leverkusen a fost învinsă categoric de Flamengo U20, scor 1-5, iar în campionat echipa a pierdut primul meci acasă cu Hoffenheim, 1-2, după ce condusese cu 1-0. În runda a doua, Leverkusen a remizat 3-3 cu Werder Bremen, deși conducea cu 3-1 în minutul 75 și juca în superioritate numerică. Singura victorie a lui ten Hag la Leverkusen rămâne succesul cu 4-0 în Cupa Germaniei contra echipei semi-profesioniste Grossaspach.

La începutul verii, Erik ten Hag semnase un contract valabil până în 2027.