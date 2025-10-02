Ministrul Sănătăţii demite conducerea DSP Neamţ după blocarea unui proiect la Spitalul Judeţean

Motivul invocat de DSP Neamţ, potrivit ministrului, a fost existenţa „unei clinici private de radioterapie în oraş până la finalizarea lucrărilor”, ceea ce a condus la impunerea eliminării laboratorului de radioterapie din proiect.

Alexandru Rogobete a catalogat această decizie drept „inconştienţă administrativă” şi „intolerabilă”, subliniind că interesul pacienţilor şi protejarea personalului medical trebuie să primeze asupra considerentelor administrative sau private.

„Pacienţii oncologici din Neamţ şi din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice. Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creştem capacitatea de răspuns a sistemului medical şi să oferim pacienţilor siguranţă, tratament şi speranţă”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ urmează să fie semnat vineri, conform declaraţiilor oficiale.