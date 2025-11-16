Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet

„Echipamentele minim necesare nu existau în acel cabinet și normativele nu erau respectate. Acea autorizare este pentru primul corp de clădire, nu pentru corpul în care a avut loc tragedia (…). Nu avea autorizație. Cum puteam să închid ceva ce nu are autorizație? În momentul de față această clinică nu are autorizație de funcționare”, a explicat ministrul.

Rogobete a precizat că în încăpere nu se găseau nici monitor de funcții vitale, nici defibrilator și nici sursă de oxigen – elemente obligatorii pentru efectuarea unei anestezii în siguranță.

Ministrul: „Activitatea medicală în spațiu neautorizat este responsabilitate penală”

„Faptul că această clinică nu avea autorizație de funcționare și că era un proces de autorizare și faptul că ei au avut activitate medicală într-un spațiu neautorizat este strict de responsabilitatea penală a celor care au făcut acest lucru”, a subliniat Rogobete.

Cum s-a produs tragedia din Sectorul 3 în care o fetiță de doi ani a murit

O fetiță de doi ani a făcut stop cardio-respirator în timpul unei anestezii generale.

Manevrele de resuscitare nu au reușit să îi salveze viața.