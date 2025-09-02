Gündogan, după transferul la Galatasaray: City va avea întotdeauna un loc special în inima mea

„Manchester City va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a spus Gündogan, după realizarea transferului, într-un comunicat al clubului englez.

„Am trăit atât de multe momente memorabile, inclusiv sezonul în care am fost căpitan și am realizat tripla. Să ridic trofeul Ligii Campionilor pentru acest club pentru prima dată, în Istanbul, va rămâne cu mine pentru totdeauna. Nu am nicio îndoială că City va avea parte de mult succes în continuare și o voi urmări de departe”, a mai adăugat mijlocașul german.

Gündogan a petrecut două perioade la City, adunând 358 de apariții și 65 de goluri în toate competițiile. Germanul a venit inițial de la Borussia Dortmund în iulie 2016 și a cucerit 14 trofee, inclusiv o triplă istorică – Premier League, FA Cup și Liga Campionilor – ca și căpitan în ultimul său sezon. După un sezon memorabil la Istanbul, Gündogan s-a transferat la Barcelona, revenind ulterior pentru campania 2024/25.

Directorul sportiv Hugo Viana a lăudat contribuția germanului la succesul echipei: „Ilkay Gündogan este un nume sinonim cu succesul la Manchester City. A adus trofeu după trofeu la Etihad și nimeni nu va uita rolul său uriaș în aceste performanțe. Mai mult decât fotbalist, am descoperit un om fantastic – umil, inteligent și altruist. Moștenirea lui la City va rămâne pentru totdeauna”.