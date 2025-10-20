Rodri va lipsi la meciurile cu Villarreal și Aston Villa. Ce diagnostic a primit mijlocașul echipei Manchester City

Rodri, în vârstă de 29 de ani, care a pierdut cea mai mare parte a sezonului trecut din cauza unei accidentări grave la genunchi, a părăsit terenul în prima parte a victoriei lui City cu 1-0 la Brentford pe 5 octombrie și a fost nevoit să se retragă de la echipa Spaniei pentru meciurile din calificările Cupei Mondiale. De asemenea, a absentat la victoria lui City cu 2-0 în fața lui Everton, pe teren propriu, sâmbătă.

„Nu cred că va fi apt pentru meciurile cu Villarreal sau Aston Villa. Nu este o absență lungă, dar fiind vorba de o accidentare musculară trebuie să fim precauți. Am încercat de multe ori să nu riscăm, dar nu am reușit să gestionăm situația perfect. Vom vedea”, a spus Guardiola luni într-o conferință.

Manchester City va juca marți la Villarreal în Liga Campionilor, înainte de confruntarea cu Aston Villa duminică în Premier League. Echipa lui Guardiola ocupă momentan locul 2 în clasamentul Premier League, cu 16 puncte după opt etape, la trei puncte în urma liderului Arsenal.