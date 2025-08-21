Minaur Baia Mare, prima finalistă a Supercupei la handbal masculin, după victoria cu HC Buzău

Partida a fost extrem de echilibrată, decizându-se abia în ultimele momente, în favoarea echipei maramureșene, după ce, în prima parte a meciului, Buzău a condus și la cinci goluri (scor 13-8, min. 24).

Marcatori principali pentru CS Minaur Baia Mare au fost Artem Kozakevych – 6 goluri din 7 aruncări, inclusiv 5 din 6 de la 7 metri, Ștefan-Gabriel Cumpănici 5/8 goluri, Robert Nagy 4/4 goluri, Milan Kotrc 3/4 goluri, Anderson Da Silva Molino 3/7 goluri.

Portarul Cristian-Ștefan Sincu a fost decisiv în victoria echipei sale, reușind 11 intervenții din 27 de aruncări, inclusiv 5/12 de la 7 metri.

La ACS HC Buzău 2012, cel mai eficient jucător a fost Gabrielius Zanas Virbauskas, cu 10 goluri din 13 aruncări, urmat de Vitaly Komogorov, cu 4 goluri din 8 aruncări. Portarul Vasile-Cristian Tcaciuc a avut 13 intervenții din 39 de aruncări.

În finală, Minaur va întâlni pe învingătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Dinamo București și AHC Potaissa Turda, programată joi, de la ora 17:30.